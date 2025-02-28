رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بصور مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة العراقية رحمة رياض شقيقتها نعمة رياض، ونشرت مجموعة صور تجمعهما من طفولتهما حتى الآن، معبرة عن حبها الكبير لها.



وعلقت رحمة رياض على المنشور وكتبت: "في يوم ميلادك، أشكر الله لأنه وهبني أخت مثلج، تشاركني الحياة بحلوها ومرها أنتِ أكثر من مجرد أخت، أنتِ صديقتي، وقطعة من قلبي، وأغلى إنسانة عندي. أتمنالج سنه مليانه نجاحات وسعاده وراحة بال وتحقيق الاحلام وكل الأشياء الحلوه الي تتمنيها احبج هواي نعومي".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور الشابتين، وتمنوا لهما حياة سعيدة.