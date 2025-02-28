شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم حافظ: أعمال الموسم الرمضانى ثرية وموضوعاتها مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف حاتم حافظ عن رأيه فى مسلسلات دراما رمضان 2025، التى سيبدأ عرضها غداً، وأوضح فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 قائلا: "توجد مسلسلات كثيرة متحمس لمشاهدتها في دراما رمضان 2025، خاصة أن الموسم الرمضانى ملىء بالأعمال المهمة، فعلى سبيل المثال فى المسلسلات الكوميدية نجد نجوم مثل محمد هنيدى، أكرم حسنى، دنيا وإيمى سمير غانم، وفى فئة الشعبى تجدى نجوم مثل مصطفى شعبان وأحمد العوضى وغادة عبد الرازق".

وتابع حافظ قائلا: "فى فئة الدراما نجد مسلسل حسبة عمري وقضيته المهمة، ومسلسل قلبي ومفتاحه لـ مى عز الدين وآسر ياسين الذى يعد من الأعمال المبشرة جدا، بـ جانب مسلسل أخواتي للمخرج محمد شاكر خضير، وبالتالي هنالك منافسة كبيرة في كل فئة عن غيرها".

وأنهى حافظ حديثه قائلا: "ولهذا نجد أن الموسم الرمضانى غنى بأعماله المختلفة والمتنوعة وموضوعاته المهمة، لكننى أفضل في رمضان مشاهدة الأعمال الكوميدية، ومن ثم باقى الأعمال تباعا".

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