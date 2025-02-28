شكرا لقرائتكم خبر عن لميس محمود عن دورها فى ولادة تانية من ساعته وتاريخه: شعرت بالخوف من الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح حلقة "ولادة تانية" من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى قدمها النجم الكبير علاء مرسى، والفنانة لميس محمود والفنانة سلمى عبد الكريم، والتي تحدثت عن قضية شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، كشفت الفنانة لميس محمود كواليس مشاركتها حيث أكدت أنها لجأت للتحدث مع والديها بشكل مكثف قبل التصوير لفهم أبعاد الشخصية التى تقدمها، وقالت: "فضلت أتكلم مع ماما وبابا كتير لأنى مكنش فى حاجات كتير فاهماها، وهما حاولوا يفهموهالى بطريقة بسيطة".

وأضافت أنها كانت تشعر بقلق كبير من ردود فعل الجمهور على الحلقة بسبب طبيعة الدور، وتساءلت: "كنت بفكر إزاي البنت دي عملت كده؟ إزاي مخافتش؟"، لكنها رأت أن الخطأ الأساسي يقع على الأهل، موضحة: "أن الأهل عليهم العبء الأكبر فلابد أن يتخذوا أولادهم أصدقاء، خاصة في هذ السن لأنه سن خطر فالأطفال تبدأ فيه في اكتشاف العالم من حولهم لذا لابد من وجود من يوجههم".

وأكدت لميس أهمية وجود رقابة أبوية على الأبناء في مرحلة المراهقة، مشيرة إلى أن غياب هذه الرقابة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، وقالت: "هذا الأمر قد يحدث في حال غياب الرقابة على الأبناء والبنات في هذه المرحلة العمرية، حيث لا يمكن الاستخفاف بتصرفاتهم أو اعتبارهم صغارًا غير قادرين على ارتكاب الأخطاء، لأن ذلك تفكير كارثي".

وأضافت: "في البداية، لم أكن أعرف كيف أتعامل مع هذا الموضوع، ولكن بدعم من والديّ استطعت فهم أبعاده بشكل أعمق، ومع إدراكي لتفاصيله، شعرت بصدمة حقيقية إزاء إمكانية وقوع مثل هذه الأمور بالفعل".

وعن وقوفها أمام الفنان الكبير علاء مرسي أعربت عن سعادتها الكبيرة، مؤكدة أنه كان له تأثير كبير على أدائها في الدور، وقالت: "وقوفي أمام الأستاذ علاء مرسي جعلني أشعر حقًا وكأنه والدي، وكنت أشعر برهبة كبيرة منه، مما ساعدني على التعايش مع الشخصية بواقعية شديدة، بفضل خبرته الكبيرة، وبالطبع هذا شرف كبير لي أن أشارك التمثيل مع فنان بحجمه وخبرته".

وشددت لميس محمود على أهمية الرسالة التي تحملها القصة، موضحة أنها تهدف بالأساس إلى توجيه الأهالي وتنبيههم إلى ضرورة الانتباه لأبنائهم، وقالت: "هذه القصة تم تصميمها خصيصًا لتقول للأهالي: انتبهوا لأبنائكم. لا يوجد شيء يُدعى أنهم صغار ولا يمكنهم ارتكاب الأخطاء، بل يجب أن تكون هناك رقابة مستمرة عليهم".

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم: محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جودة ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك، وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من إنتاج يونايتد ستديوز، ويشارك في إخراجه أحمد عادل وعمرو موسى وأميرة دياب وعادل يحيى وأحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.