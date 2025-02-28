ريم البارودي تعتذر عن عدم استكمال تصوير مسلسل جوما لأسباب صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 02:51 مساءً - اعتذرت الفنانة ريم البارودي، عن عدم استكمال تصوير مسلسل"جوما" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025، مؤكدة أنها ستكتفى بالظهور في 15 حلقة فقط وفقا لتعاقدها مع الشركة المنتجة، ولن تقوم بتصوير مشاهد إضافية في رمضان لأسباب صحية.

وتابعت ريم البارودي، عبر ستوري حسابها على إنستغرام: أخيرا فركش الحمد لله مسلسل جوما بالنسبة ليا تمنياتي التوفيق والنجاح للجميع أمام وخلف الكاميرا، جوما 30 حلقة في رمضان شكرا للجميع.

منشور ريم البارودي - الصورة من حسابها على انستغرام

وتابعت: "ألف شكر للنجمة الكبيرة الأستاذة ميرفت أمين، موافقتي على هذا العمل لوجودي بجانبك".

وأضافت ريم البارودي: "أعتذر عن تكملة تصوير العمل لالتزامي بعقدي 15 حلقة فقط وعدم قدرتي عن استكمال التصوير في رمضان لظروفي الصحية".

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وسبق أن شوّقت الفنانة ريم البارودي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام لمسلسلها الجديد "جوما" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان، حيث نشرت ريم مجموعة صور جديدة جمعتها بالفنانة ميرفت أمين من كواليس العمل، وكتبت تعليق قالت فيه: "مافيش كلام يوصف مدى عشقي ومحبتي للنجمة الراقية المشرقة (ميرفت أمين) شكرًا من قلبي لأنك رجعتيلي شغفي وحماسي وثقتي، لا تتخيلي كلمة "أنا في ضهرك" وطبطبتك علي قلبي ودعمك، مدى تأثيرهم عليا كان إيه، إحساس كنت أفتقده حقيقي هفتقد العمل مع أم وفنانة حقيقية وهفضل دائمًا فاكرة كل كلمة وموقف كانوا بمثابة درس أتعلم منه في حياتي، دومتي مشرقة ومتألقة".

قصة وصناع العمل

مسلسل "جوما" يشارك في بطولته بجوار ريم البارودي وميرفت أمين عدد من الفنانين، بينهم محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران، وغيرهم وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

ينتمي مسلسل "جوما" إلى الدراما النفسية، التي تحمل قدْراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات، حيث تظهر ميرفت أمين بدَور أم لفتاتين: الأولى تجسّد دورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي- التي اعتذرت عن المشروع بشكلٍ مفاجئ- وخلال الأحداث تتعرّض ميرفت للمواقف التي تحاول مسحها تماماً من حياته.

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