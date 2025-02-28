رانيا يوسف بـ 3 وجوه في مسلسلات رمضان 2025

خفيفة الظل في "نص الشعب اسمه محمد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 10:19 صباحاً - تتواجد الفنانةفي منافساتبالمشاركة في 3 مسلسلات دفعة واحدة، تقدم خلالها شخصيات مختلفة ومتنوعة، وجاء حضور رانيا بهذه الأعمال في اللحظات الأخيرة حيث كان مقرر أن تشارك بعمل واحد فقط وهو "" قبل انضمامها مؤخراً إلى مسلسل "" وكذلك اعلان عرض مسلسل "" في رمضان قبل أسبوع فقط.أول أعمال رانيا يوسف في دراما رمضان 2025، مسلسل "" وتجسد خلال أحداثه شخصية فاطمة التي تعمل موظفة في الشهر العقاري، وهى والدة مايان السيد وهي شخصية خفيفة الظل ومليئة بالحيوية، ويظهر ذلك في المواقف التي ستجمعها بالفنان عصام عمر الذي يجسد دور محمد، عندما يتقدم لخطبة ابنتها.يمكنكِ قراءة.. أبرز محجبات موسم دراما رمضان 2025.. تعرفوا إليهن

"نص الشعب اسمه محمد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، ومن بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي لايت.

شريرة في "أهل الخطايا"

رانيا يوسف بدأت مؤخراً تصوير مشاهدها في مسلسل "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، حيث التحقت بأسرة العمل خلال الأيام الماضية، وتلعب رانيا فى الأحداث شخصية سيدة تدعى وردة وهى شريرة ولديها تركيبة مختلفة ومع توالى الحلقات تنكشف المصائب التي تقوم بها.

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مسلسل "أهل الخطايا" بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

فنانة استعراضية في "جريمة منتصف الليل"

ثالث أعمال رانيا يوسف في رمضان هذا العام، مسلسل "جريمة منتصف الليل" وتجسد خلال أحداثه شخصية فنانة استعراضية، وهي والدة ميسون التي تجسّدها ميار الغيطي، التى يتم قتلها في وقت متأخر من الليل، برفقة زميلتها بالجامعة في مقرّ سكن إحداهما، وتحوم الشكوك حول العديد من الشخصيات.

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"جريمة منتصف الليل" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وكان مقرراً عرضه في رمضان الماضي 2024، ولكن تم تأجيله إلى هذا العام، ويأتي من بطولة: رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، محمد سليمان، ميار الغيطي، ملك قورة، إلهام عبدالبديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد. من تأليف محمد الغيطي. وإخراج عصام شعبان

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