ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها عبر حسابها الرسمي منشوراً، أحيت من خلاله ذكرى وفاة والدها بطريقة مؤثرة.

ونشرت إليسا مقطع فيديو اعتمدت فيه على الذكاء الاصطناعي، إذ ظهرت وهي تحتضن والدها، وأرفقته بتعليق عبرت فيه عن سعادتها بتحقيق أمنيتها باحتضانه عبر الذكاء الاصطناعي.

وكتبت إليسا في تعليقها: "21 سنة مرقوا وكأنهم مبارح… غيابك وجع وغصّة، بس حضنك باقي بقلبي، وبكل ذكرى عايشة فيي. واليوم، ولو من خلال الذكاء الاصطناعي، عشت اللحظة يلي بتمناها كل يوم… حضنك. يا ما خدني يا ناس من أيدي، وارتحت فحضنه من الآه".

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تحيي ذكرى وفاة والدها بطريقة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.