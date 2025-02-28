ميرنا وليد - بيروت - زار الفنان المصري تامر حسني، منزللاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا بطريقة مفاجئة، وذلك بعد إصابة الأخير بمرض السرطان.

وشارك شيكا متابعيه عبر حسابه الرسمي صورة وثق فيها زيارة تامر له، وأرفقها بتعليق أعرب فيه عن فرحته بهذه الزيارة المفاجئة، إذ كتب في تعليقه: "قلب اخوك يا تيمو لللي فرحني جدا بزيارته.. ربنا يخليك ليا يا حبيبي".

وكان تامر قد أعلن عن تكفله بعلاج إبراهيم شيكا، المصاب بمرض السرطان، والذي يتلقى العلاج من خلال تبرعات أصدقائه وعائلته له.

وكتب تامر حسني قائلًا: "يا إبراهيم يا حبيبي، دكتور أشرف صبحي إنسان طيب ومحب للخير حقيقيًّا، وقدامي ساعد ناس كتير قوي، فوق ما تتخيل. أكيد انشغالاته هي السبب، لكن أنا هساعد معاك علشان صوتك يوصلله. يا دكتور أشرف، يا حبيب الكل، أتمنى ربنا يقدرك، والكابتن إبراهيم الدولة تهتم بيه وعلاجه".

وأضاف: "ويا إبراهيم يا حبيبي، أنا جنبك بكل الدعم المادي اللي انت محتاجه. وبعد إذنك، ابعتلي رقمك حالًا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم بيك. ببركة شهر رمضان يا رب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يزور إبراهيم شيكا في منزله بعد تكفله بعلاجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.