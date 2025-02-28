مصطفى حجاج يخضع لعملية جراحية مفاجئة وهـ ـذه تفاصيل حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - خضع الفنان المصري مصطفى حجاج، لعملية جراحية بالحنجرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وطمأن مصطفى متابعيه وومحبيه على حالته الصحية، إذ نشر عبر حسابه الرسمي منشور بعد نجاح العملية، وكتب فيه: "أتمنى من الله عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية، شكرًا لكم، الحمد لله في الرخاء والبلاء، الحمد لله على ما نحن غارقون به من نعمات،قمت باجراء عملية جراحية والحمد لله خرجت منها بصحة وعافية".

وأضاف: "بعد الشكر لله أود أن أتوجه برسالة شكر من كل قلبي لكل من سأل عليا، وأنا آسف إني معرفتش أرد على حد علشان كنت تعبان، وهرد على كل حد كتبلي وبعتلي رسالة ليا".



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