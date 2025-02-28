إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت اللجنة الوطنية للدراما إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" حتى يتغير اسمه ويتم اعادة النظر بتفاصيله الشائكة اذ اشارت أن قصة العمل لا تتناول قضية قيصر المعروفة عالمياً اذ هناك اختلاف درامي بحبكة القصة.

والعمل تدور حول أحداث حقيقية حصلت في سجون سوريا خلال السنوات الماضية، وستكون مؤلفة من 30 حلقة، مقسمة على 10 ثلاثيات.

​​​​​ويلعب الممثل غسان مسعود والممثلة دانا مارديني، أول ثلاثية ستحمل اسم "درب الألم".

وذكرت الجهة الانتاجية أن الاحداث تدور في سجن صيدنايا، حول قصص سجناء عاشوا فيها، من كتابة نجيب نصير، وعدنان العودة، زهير الملا، لؤي النوري، مؤيد النابلسي.

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