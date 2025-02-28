شكرا لقرائتكم خبر عن راجع معلوماتك واختار مسلسلك.. عرض كامل العدد على قناة on والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان عرض مسلسل كامل العدد على شاشة قناة ON، ومسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.