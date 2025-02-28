شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة علا رضوان ترشح لك هذه المسلسلات للمشاهدة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تضع الناقدة علا رضوان عددا من المسلسلات على أولوية المشاهدة فى رمضان، حيث ترشح لك التالى للمشاهدة فى رمضان..

مسلسل عايشة الدور

مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل النُص

مسلسل الشرنقة

مسلسل إخواتى

مسلسل جودر 2

مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا على قناة cbc و الحياة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، يارا قاسم، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

وقدم مصطفى شعبان في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.