هل سيعود جون بيرنثال بدور "The Punisher" بعد نجاح "Daredevil: Born Again"

ميرنا وليد - بيروت - تم الكشف عن مستقبل دور النجم العالمي جون بيرنثال الذي إشتهر به "The Punisher" بعد عودته في فيلم Daredevil: Born Again.



سيعود بيرنثال لتقديم عرض خاص من Marvel، على غرار "Werewolf By Night" و"The Guardians of the Galaxy Holiday Special"، والذي شارك أيضًا في كتابته.

وقال براد ويندرباوم، رئيس Marvel، لـ Entertainment Weekly، إنهم أدركوا خلال إنتاج فيلم Daredevil: Born Again أن هذه لا ينبغي أن تكون نهاية الدور. ويبدو أنها ستكون متفجرة تمامًا كما يأمل المشجعون.

و تابع مازحًا: "إنها مثل انفجار بندقية في القصة، ولكنها تحتوي أيضًا على كل الشفقة والعاطفة التي تريدها من قصة فرانك كاسل. إنها مثيرة للغاية".