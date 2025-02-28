سعر خيالي لإطلالة جيهان علامة من prada

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مصممة المجوهرات جيهان علامة في أحدث إطلالتها على الجمهور، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بجاكت باللون الأسود ذات تصميم رائع من دار ازياء prada، وصل سعرها إلى 2,800 يورو، مع دونتيل أسود شفاف و حذاء أسود عالي، و تركت شعرها منسدلأً على كتفيها معم كياج هادئ أظخرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت جيهان حقيبة يد من دار ازياء Hermes وصل سعره إلى 20,943 يورو.

وكان نشر راغب علامة مجموعة صور عائلية قديمة، تجمعه بزوجته جيهان علامة وإبنيهما خالد ولؤي، وعلق راغب على الصور قائلاً: "ذكرى سنوية سعيدة أم خالد، شكرًا لك على الذكريات الرائعة، بارك الله فيك وفي عائلتنا".

لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المحبين والمتابعين، الذين عبروا عن إعجابهم بروح العائلة والمحبة التي تجمع راغب علامة بعائلته، متمنين لهم المزيد من السعادة والاستقرار.

