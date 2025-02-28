شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يطرحون أغانى جديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من المطربين لطرح أغنيات جديدة بالتزامن مع الاحتفال بشهر رمضان، كان من بينهم المطرب مجد القاسم، وائل الفشنى، وآخرون، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز أغاني هذا العام لشهر رمضان وهى كالتالى..

هدى

انتهت المطربة هدى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "رمضان بيهل علينا"، وهى من كلمات أشرف الخولى، وألحان أحمد البزايلى، وتوزيع مودى سعيد، ومن المقرر أن يتم طرحه شهر رمضان كريم.

مجد القاسم

انتهى المطرب من تسجيل أغنتين جديدتين بعنوان "أهلا رمضان"، من كلمات محمد شريف، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى طة الحكيم، والثانية بعنوان" ما عدش باقى"، ومن المقرر أن يتم طرحهما على فترتين مختلفتين خلال شهر رمضان.

وائل الفشنى

يطرح المطرب وائل الفشنى فى شهر رمضان المُقبل 30 دعاء مُصورا على مدار أيام الشهر الكريم بمعدل دعاء كل يوم، والأدعية الثلاثون يقوم الفشنى بتسجيلها حاليا، وهى من تأليف أحمد عبد النبى وأحمد تبارك وألحان غريب ومحمد هلال وشعيبى وتوزيع تيامو وحسام سعيد وزيزو فاروق ومحمود يحيى، مكس وماستر محمود علاء.