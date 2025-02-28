شكرا لقرائتكم خبر عن اختيارات الناقد أحمد سعد الدين.. ياترى هتشوف منهم إيه في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يضع الناقد أحمد سعد الدين عدد من المسلسلات على أولوية مشاهداته في رمضان، ومنها كالتالي

مسلسل الغاوي

مسلسل حكيم باشا

مسلسل النص

مسلسل إخواتي

مسلسل كامل العدد

مسلسل عايشة الدور

مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.

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