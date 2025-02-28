شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل جودر 2 على قناة DMC يوميا 12.15 منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت قناة dmc عن موعد عرض مسلسل جودر 2، حيث يعرض يوميًا الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

ومع بداية عرض مسلسل جودر فى النصف الثانى من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وسيطر التشويق والإثارة على برومو مسلسل جودر 2، حيث يستكمل الجزء الثانى من مسلسل جودر أحداث الجزء الأول من مغامرة "جودر" داخل الكهف الأسطورى حيث يبحث عن كنوز الحكيم شمردل واختبارات داخل الكهف.

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