شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال يوميا على قناة DMC فى الحادية عشر مساءً والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ قناة dmc عرض أولى حلقات مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدي، والذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2025، ويشهد عودته بعد غياب 6 سنوات عن الدراما، وذلك في الساعة 11:00 مساء والإعادة 10:30 صباحا.



مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم هنيدي من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال شخصية المحامي عبد الستار الكف،وهي من الشخصيات الجديدة التي يقدمها هنيدي للدراما بعد سلسلة من الأعمال والشخصيات الناجحة التي جسدها على مدار تاريخه الفني، وخلال الأحداث يتعرض عبد الستار إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالما مغايرا تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

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