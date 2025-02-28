شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة تبدأ بمواجهة المال والطموح والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة، والذي يعرض على منصة watch it، الكشف عن أزمة لدى رجل الأعمال سليمان النحاس ويلعب دوره صدقي صخر، مع مصلحة الضرائب، حيث تطالبه المصلحة بسداد 50 مليون جنيه، رغم قيامه بدفع 32 مليون جنيه خلال 10 سنوات.



وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة، تهديد سليمان النحاس للمحاسب حازم النشار ويلعب دوره الفنان أحمد داود، بفضحهم اذا لم يستطع حل تلك المشكلة، ليعرض عليه أحمد داود أن يحل تلك الأزمة من خلال جلب شاب من الأرياف ويقومون بفتح شركة باسمه وتقديم أوراق تثبت مصاريف الشركة ليتم خصم فروق الفحص وحل المشكلة، ودفع 2 مليون جنيه فقط، وهو الحل الذي اعجب به سليمان النحاس، ليشرد أحمد داود بخياله ويتصور نفسه مكان سليمان النحاس رجل ثري، عوضا عن حياته الصعبة حيث تظهر الأحداث أنه متزوج من مريم الخشت ويعاني من الأزمات المالية.



وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة، والذي يعرض على منصة watch it، اهداء المسلسل لروح مدير الإنتاج الراحل محمد رفعت.

مسلسل الشرنقة ويعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده،، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم الهوى سلطان الذى انطلق فى نوفمبر الماضى، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما.

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل زينهم وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

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