شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة.. رجل يتعقب أحمد داود حاملا سلاح أبيض والان مع تفاصيل الخبر

اسدل الستار على أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة، والذي يعرض على منصة watch it، برجل يتعقب المحاسب حازم النشار ويلعب دوره أحمد داود، ممسكا بسلاح أبيض، وهو ما يوحي بأن أحمد داود سيتعرض لخطر في أحداث الحلقة الثانية.

وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل الظهور الأول الفنان صبري فواز، حيث يلعب دور صاحب مكتب للحسابات، حيث يقدم ملف للمحاسب حازم النشار الذي يعمل معه ويلعب دوره أحمد داود، وهو ملف يخص رجل الأعمال منصور النحاس، وهو لديه مشكلة بالمليارات مع الضرائب، ويريد من النشار أن يجد حل للمشكلة.

وشهدت الحلقة الأولى تهديد البنك بسحب سيارة المحاسب حازم النشار ويلعب دوره الفنان أحمد داود، وذلك بسبب مروره بضائقة مالية، ما تسبب في عدم قدرته على دفع قسط السيارة.

يطلب حازم النشار سلفة من مديره في مكتب المحاسبة لكنه يرفض منه السلفة، ويطلب منه العمل على ملف محاسبي جديد ليجد حل في مشكلة أحد رجال الأعمال ووقتها سيقوم بترقيته ومنحة زيادة في الراتب ليستطيع العيش بشكل أفضل.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة، تهديد سليمان النحاس للمحاسب حازم النشار ويلعب دوره الفنان أحمد داود، بفضح المكتب الذي يعمل به اذا لم يستطع حل تلك المشكلة، ليعرض عليه أحمد داود أن يحل تلك الأزمة من خلال جلب شاب من الأرياف ويقومون بفتح شركة باسمه وتقديم أوراق تثبت مصاريف الشركة ليتم خصم فروق الفحص وحل المشكلة، ودفع 2 مليون جنيه فقط، وهو الحل الذي اعجب به سليمان النحاس، ليشرد أحمد داود بخياله ويتصور نفسه مكان سليمان النحاس رجل ثري، عوضا عن حياته الصعبة حيث تظهر الأحداث أنه متزوج من مريم الخشت ويعاني من الأزمات المالية.



مسلسل الشرنقة ويعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده،، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025