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عرض برنامج نور الدين والدنيا مع فضيلة الدكتور علي جمعة 5.15 صباحا والإعادة 4 صباحا

عرض برنامج نبض الحياة 1.30ظهرا و الإعادة 7.30 صباحا

عرض برنامج جبر سري 11 مساءا والإعادة 4.45 صباحا و 8.30 صباحا

عرض مسلسل ولاد الشمس 9.45 مساءا والإعادة 2.45 صباحا و 12.15 مساءا

عرض مسلسل عقبال عندكوا 8.30 مساءا والإعادة 11 صباحا و1.30 صباحا

عرض مسلسل حكيم باشا الساعة 7.15 مساءا والإعادة 3 مساء و 12.15 صباحا

عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الساعة 6 مساءا والإعادة 6.15 صباحا و 9.45 صباحا

كشفت قناة cbc عن مواعيد عرض مسلسلات وبرامج رمضان وهي كالتالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الكاملة لبرامج ومسلسلات قناة cbc فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية