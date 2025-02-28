شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الكاملة لبرامج ومسلسلات قناة cbc فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطيالجمعة، 28 فبراير 2025 01:23 ص
كشفت قناة cbc عن مواعيد عرض مسلسلات وبرامج رمضان وهي كالتالي
عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الساعة 6 مساءا والإعادة 6.15 صباحا و 9.45 صباحا
عرض مسلسل حكيم باشا الساعة 7.15 مساءا والإعادة 3 مساء و 12.15 صباحا
عرض مسلسل عقبال عندكوا 8.30 مساءا والإعادة 11 صباحا و1.30 صباحا
عرض مسلسل ولاد الشمس 9.45 مساءا والإعادة 2.45 صباحا و 12.15 مساءا
عرض برنامج جبر سري 11 مساءا والإعادة 4.45 صباحا و 8.30 صباحا
عرض برنامج نبض الحياة 1.30ظهرا و الإعادة 7.30 صباحا
عرض برنامج مطبخ cbc 2 عصرا
عرض برنامج أزمة عيلة 4.15 مساءا والإعادة 8 صباحا
عرض برنامج استلام فوري 4.45 مساءا والإعادة 6 صباحا
عرض برنامج نور الدين والدنيا مع فضيلة الدكتور علي جمعة 5.15 صباحا والإعادة 4 صباحا
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