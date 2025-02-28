فن ومشاهير

الخريطة الكاملة لبرامج ومسلسلات قناة cbc فى رمضان

0 نشر
0 تبليغ

الخريطة الكاملة لبرامج ومسلسلات قناة cbc فى رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الكاملة لبرامج ومسلسلات قناة cbc فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الجمعة، 28 فبراير 2025 01:23 ص

 كشفت قناة cbc عن مواعيد عرض مسلسلات وبرامج رمضان وهي كالتالي

عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الساعة 6 مساءا والإعادة 6.15 صباحا و 9.45 صباحا

عرض مسلسل حكيم باشا الساعة 7.15 مساءا والإعادة 3 مساء و 12.15 صباحا

عرض مسلسل عقبال عندكوا 8.30 مساءا والإعادة 11 صباحا و1.30 صباحا

عرض مسلسل ولاد الشمس 9.45 مساءا والإعادة 2.45 صباحا و 12.15 مساءا

عرض برنامج جبر سري 11 مساءا والإعادة 4.45 صباحا و 8.30 صباحا

عرض برنامج نبض الحياة 1.30ظهرا و الإعادة 7.30 صباحا

عرض برنامج مطبخ cbc 2 عصرا

عرض برنامج أزمة عيلة 4.15 مساءا والإعادة 8 صباحا


عرض برنامج استلام فوري 4.45 مساءا والإعادة 6 صباحا

 

عرض برنامج نور الدين والدنيا مع فضيلة الدكتور علي جمعة 5.15 صباحا والإعادة 4 صباحا


شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements