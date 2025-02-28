شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر من كواليس مسلسل الشرنقة بعد ظهوره ضيف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان صدقي صخر صور من كواليس تصويره من مسلسل الشرنقة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق "سليمان النحاس يفتتح الشرنقة مبسوط أني كنت جزء من العمل ده مع الناس اللي بحبها وبحترمها، وأتمنى أكون ضيف خفيف"، حيث ظهر صدقي كضيف شرف في الحلقة الأولى بدور سليمان النحاس.

مسلسل الشرنقة يعرض حصرياً على watch it، ويضم قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

وفي سياق آخر، يشارك صدقي صخر في رمضان 2025 في بطولة مسلسل النص حيث يقدم شخصية الصاغ علوي، والمسلسل مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، ويشارك في بطلوته كل من أحمد أمين، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

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صدقي صخر يشارك فى مسلسل الشرنقة



الفنان صدقي صخر من كواليس الشرنقة



الفنان صدقي صخر