شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة الحياة عن عرض برنامج مدفع رمضان عبر شاشتها في رمضان 2025، حيث يعرض البرنامج في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة 12 ظهراً.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".

وأكد "رمضان" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، على قناة ‏dmc أنه قدم بطولات في الدراما والسينما، ولكن هذه البرنامج يقدم برنامج من بطولة الناس وليس بطولته، معتبرا ما يقدمه في "مدفع رمضان" هو أقل واجب عليه تجاه الجمهور، الذي صنع كل الفنانين والرموز.

وعن كواليس تصوير البرنامج في الشارع مع الناس، قال محمد رمضان، إن الشعب المصري هو "الأخف دمًا"، وأن كواليس تصوير "مدفع رمضان" كانت مليئة بالبهجة والسعادة، لافتا إلى أن المشاهد سيلمس قدر الفرحة الذي حققناه في برنامج "مدفع رمضان".

وكشف محمد رمضان، أنه سيصور جزء من البرنامج في محافظات "بورسعيد ودمياط والسويس" يوم 7 رمضان، أما يوم 10 رمضان فسيكون التصوير في رفح، احتفالًا بذكرى النصر واسترداد أرض سيناء.

وعن المناشدة التي كتبها على حساباته الرسمية بالسوشيال ميديا، بخصوص المصحف الذي ضاع منه أثناء التصوير على الطريق الزراعي في مدينة طوخ ببنها، قال محمد رمضان إنه لم يجد المصحف حتى الآن، مؤكدًا أنه قريب جدًا لقلبه، ويحتفظ به منذ أن كان في المرحلة الثانوية، كان يحمله دائما في شنطة المدرسة، ودائمًا كان يحمله في كل مقابلة فارقة في حياته، بداية من ذهابه إلى الفنان الراحل سعيد صالح لأول مرة، وهو غير معروف ليوافق على عمله معه في المسرحية، والتي شاهدته فيها الفنانة حنان ترك، ليعمل بعدها في الدراما، فهو رفيق الرحلة.

وأكد رمضان أن هذا المصحف بالنسبة له شيء رمزي، لأن القرآن موجود في كل مكان، ولكن هذا المصحف تحديدًا له معه ذكريات مهمة، فهو "وش السعد".

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