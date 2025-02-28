شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة قناة الحياة مواعيد عرض مسلسلات وبرامج رمضان التى ستعرض علي شاشتها خلال شهر رمضان المعظم وتأتى كالتالي .



البرنامج الديني "الدنيا بخير" يوميا الساعة 2.45 عصرا

برنامج" بود كاست بداية" في الساعة 3.15 عصرا

برنامج "٤شارع شريف" الساعة 3.45 عصرا

برنامج" العباقرة" الساعة 4.15 مساءا

برنامج "الإمام الطيب" الساعة ٥.٣٠ مساءا

برنامج "استلام فورى" الساعة 6 مساءا

برنامج "أجمل ناس" الساعة 6.30 مساءا

صلاة "التراويح" الساعة 7.15 مساءا

مسلسل "اثينا " للنجمة ريهام حجاج الساعة 8.15 مساءا

مسلسل" حكيم باشا" للنجم مصطفي شعبان الساعة 9.30 مساءا

مسلسل" فهد البطل" الساعة 10:45.

برنامج" مدفع رمضان " للنجم محمد رمضان الساعة 12 منتصف الليل.

تدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.



يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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