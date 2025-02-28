شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل ولاد الشمس على قناة CBC اليوم.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة CBC عن مواعيد عرض مسلسل ولاد الشمس بطولة النجمان أحمد مالك وطه دسوقي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، اليوم الجمعة، حيث يعرض في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة 2:45 صباحا.



مسلسل ولاد الشمس

وكانت قناة on أعلنت عرض أولى حلقات مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي غدا الجمعة 8 ونصف مساء، والإعادة 5 ونصف صباحًا، والإعاداة الثانية 3 ونصف عصرًا، إلى جانب عرضها على منصة watch it الإلكترونية، ويعاد عرض الحلقة 2 صباحا على on.

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج شركة united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، الذان تربوا في دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

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