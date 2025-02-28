شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل.. تعرف على مواعيد عرضه على قناتى ON والحياة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناتى الحياة وON عرض مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي خلال شهر رمضان، حيث يعرض على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة في تمام الساعة 6:45 صباحا، أما على قناة الحياة يعرض المسلسل في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة 5:00 صباحا، و10:45 صباحا.

قصة مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.



يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

