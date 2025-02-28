شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا.. تعرف على مواعيد عرضه على قناة الحياة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة الحياة عن موعد عرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، ضمن مسلسلات رمضان 2025، حيث يعرض في تمام الساعة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 مساء.

مسلسل أثينا يسلط الضوء على عالم الدارك ويب والجرائم التي يتسبب فيها، من خلال ريهام صبري التي تترك عملها كمراسلة صحفية وتعمل في التحقيقات وتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار عبر الدارك ويب.

مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وكانت ريهام حجاج قد شاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.



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