شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة.. أحمد داود يظهر بشخصيتين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

ظهر حازم النشار ( أحمد داود ) بالحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة في دور محاسب مميز في عمله، ويساعد رجل الأعمال سليمان النحاس (صدقي صخر ) في تقليل ضرائب شركته .

ويدخل حازم بعدها في متاهات كثيرة بعد رؤيته لمنزل سليمان النحاس، ويتخيل نفسه شخص آخر غني لديه بيزنس كبير في العقارات وخاصة بسبب معاناته من الديون وتنتهي الحلقة بـتعرض حازم لخطر تهديده بالقتل بعد الحديث مع مديره محسن ( صبري فواز).



الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



صدقي صخر في الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



أحمد داود في الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



داود في الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



أحمد داود في الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



مسلسل الشرنقة



صبري فواز في الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



عماد صفوت في الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



صبري فواز في الأولى من مسلسل الشرنقة



الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



وشهدت الحلقة الأولى تهديد البنك بسحب سيارة المحاسب حازم النشار ويلعب دوره الفنان أحمد داود، وذلك بسبب مروره بضائقة مالية، ما تسبب في عدم قدرته على دفع قسط السيارة.

يطلب حازم النشار سلفة من مديره في مكتب المحاسبة لكنه يرفض منه السلفة، ويطلب منه العمل على ملف محاسبي جديد ليجد حل في مشكلة أحد رجال الأعمال ووقتها سيقوم بترقيته ومنحة زيادة في الراتب ليستطيع العيش بشكل أفضل.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة، تهديد سليمان النحاس للمحاسب حازم النشار ويلعب دوره الفنان أحمد داود، بفضح المكتب الذي يعمل به اذا لم يستطع حل تلك المشكلة، ليعرض عليه أحمد داود أن يحل تلك الأزمة من خلال جلب شاب من الأرياف ويقومون بفتح شركة باسمه وتقديم أوراق تثبت مصاريف الشركة ليتم خصم فروق الفحص وحل المشكلة، ودفع 2 مليون جنيه فقط، وهو الحل الذي اعجب به سليمان النحاس، ليشرد أحمد داود بخياله ويتصور نفسه مكان سليمان النحاس رجل ثري، عوضا عن حياته الصعبة حيث تظهر الأحداث أنه متزوج من مريم الخشت ويعاني من الأزمات المالية.



مسلسل الشرنقة ويعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده،، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

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