شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة on مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه الذي ينطلق غدًا السبت حصريا على شاشتها، إذ يعرض المسلسل في النصف الأول من رمضان في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 9 وربع صباحا.

وفي إطار رومانسي يأتي مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، الذي يناقش فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانحذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

المسلسل يعرض حصريا على شاشة قناة on، إلى جانب منصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجانب آسر ياسين ومي عز الدين، كل من: أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

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