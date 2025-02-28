شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة.. أحمد داود يحلم بالثراء..صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة، والذي يعرض على منصة watch it، ظهور المحاسب حازم النشار ويلعب دوره الفنان أحمد داود، وهو محاسب يعمل في مكتب محسن مرجان للحسابات، لصاحبه محسن مرجان ويلعب دوره الفنان صبري فوزا.

تبدأ أحداث المسلسل بقيام أحمد داود بالذهاب إلى سليمان النحاس ويلعب دوره صدقي صخر، لحل مشكلة لديه مع مصلحة الضرائب، حيث ينبهر أحمد داود، بعالم سليمان النحاس ويحلم بالثراء والوصول لما وصل له سليمان.



الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



مسلسل الشرنقة



الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة



مسلسل الشرنقة



مسلسل الشرنقة ويعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده،، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم الهوى سلطان الذى انطلق فى نوفمبر الماضى، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما.

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل زينهم وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

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