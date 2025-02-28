شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض 3 مسلسلات اليوم على منصة watch it قبل ساعات من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منصة watch it الإلكترونية اليوم الجمعة عرض 3 أعمال درامية، التي تنافس ضمن سباق دراما رمضان 2025، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك قبل ساعات من انطلاق أول أيام الشهر الكريم، وهي مسلسلات: ولاد الشمس، وشهادة معاملة أطفال، والكابتن، إلى جانب مسلسل الشرنقة الذي انطلق عرضه أمس.

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج شركة united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، الذان تربوا في دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

ومسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي تدور أحداثها حول شخصية المحامي عبد الستار الكف، الذي يتعرض إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالم مغاير تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، كما يعرض على DMC و Cbc و Watch it.

أما مسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسني تدور أحداثه حول حسام وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجي الوحيد المُساعدة في إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

ويشارك في بطولته أيضا كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

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الكابتن



شهادة معاملة أطفال