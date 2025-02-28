طرح "سيدة الحب الأولى" الأغنية الدعائية لمسلسل "الأميرة - ضل حيطة" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الأميرة - ضل حيطة" أغنيتها الدعائية الذي ستشارك فيه الممثلة المصرية ياسمين صبري في رمضان 2025، الأغنية بعنوان "سيدة الحب الأولى"، وغنتها آية خفاجة، من كلمات محمد شكري وألحان حازم أحمد، وتوزيع محمد مجدي.



تدور أحداث المسلسل حول "زينب" التي تتزوج من محامٍ ثري بعد فترة قصيرة من التعارف، لكنها تكتشف مفاجآت تغير حياتها بشكل درامي.

المسلسل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، عابد عناني، وهند عبد الحليم، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.