شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوى: لا يمكن اختزال مسلسل لام شمسية فى البيدوفيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج كريم الشناوي عن تفاصيل مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025، في النصف الثاني من الشهر الكريم، مشيرا إلى أن العمل الدرامي لا يمكن اختزاله في عنوان أو موضوع واحد.

وكتب كريم الشناوي عبر حسابه على "إنستجرام": "مرة أخرى، كل ما يُتداول عن مسلسل لام شمسية هو اجتهادات نحترمها، لكنها غير دقيقة و تعد اختزال غير منصف لعمل درامي متكامل.. ما يُقال حول أن موضوع المسلسل هو البيدوفيليا غير صحيح".

وتابع: "المسلسلات، كأي عمل إبداعي، لا يمكن تلخيصها في عنوان أو اختصارها في فكرة واحدة، هي تجارب إنسانية متعددة الطبقات، تحمل في طياتها شخصيات، صراعات، وأسئلة أكبر من التصنيف الواحد، ولو كان من الممكن اختزال العمل في عنوان أو فكرة واحدة، لما استغرق هذا الوقت الطويل في البحث والتطوير، ولا استحق هذا الجهد الكبير من كل من شارك في صناعته".

واختتم حدايثه: "نقدّر اهتمام الجميع، ونؤمن بأهمية النقاش والحوار حول أي عمل فني بعد عرض الحلقات الأولى، ستكون هناك مساحة حوار مفتوحة وصحية، حيث يمكن للجمهور والمتابعين مناقشة المسلسل بموضوعية، بعيدًا عن التكهنات المسبقة، وبمجرد العرض، يصبح العمل ملك الجمهور، يناقشه ويقرأه من الزاوية التي يراها، دون وصاية أو توجيه، كل عام وأنتم بخير، نراكم في النصف الثاني من رمضان".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي نفسي حول نيللي التي تعمل مدرسة، وتجد نفسها في موقف صعب بعد اكتشافها أن صديق زوجها لمس ابن زوجها بطريقة غير مقبولة، وتبدأ تساورها الشكوك حوله.

لام شمسية من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.