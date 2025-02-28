شكرا لقرائتكم خبر عن معكم منى الشاذلى.. المنشد التنزاني يحيى بيهقي يغني "القلب يعشق كل جميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المنشد التنزاني يحيى بيهقي، أغنية "القلب يعشق كل جميل" لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يذاع عبر قناة ON.

وخلال الحلقة قدم المنشد التنزاني يحيى بيهقي، مجموعة من الأناشيد والابتهالات الرائعة، بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

وقدم البيهقى خلال اللقاء، مجموعة من أناشيد شهر رمضان الكريم، إضافة إلى الأناشيد الدينية منها "صلى الله على طه"، و"مولاى".

وأشارت الإعلامية منى الشاذلى، إلى أن البيهقى ينشد بالعربية رغم أن لغته الأم ليست العربية، مؤكده أن الأصوات المصرية وصلت له وهو في تنزانيا.