مواعيد عرض أولى حلقات مسلسل ولاد الشمس لأحمد مالك وطه دسوقى على قناة ON

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة on عرض أولى حلقات مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي غدا الجمعة في تمام الساعة 9 مساء، إلى جانب عرضها على منصة watch it الإلكترونية، ويعاد عرض الحلقة 2 صباحا على on.

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج شركة united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، الذان تربوا في دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

كما تعرض قناة on غدا أيضا الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد 3، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

