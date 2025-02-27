الدراما المغربية في رمضان 2025 .. أعمال متنوعة تجذب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - يُعد شهر رمضان فترة محورية في المشهد التلفزيوني المغربي، حيث تتنافس القنوات الوطنية والخاصة لعرض أعمال درامية وكوميدية تجذب أكبر عدد من المشاهدين. وفيما يلي أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2025.

يُعرض مسلسل "الدم المشروك"، الذي يثير الاهتمام بفضل إدارته المخرج أيوب الهنود وكتابة الكاتبة هاجر إسماعيل. يضم العمل مجموعة من الممثلين مثل دنيا بوطازوت ومحمد الخياري، ويعد بتقديم دراما جديدة ومشوقة على مدار 30 حلقة.

مسلسل آخر يُعرض على القناة الأولى، ويجمع الهاشمي بنعمر وحنان الإبراهيمي في قصة حب بين شابين ينتميان إلى عائلتين متناحرتين. من إخراج شوقي العوفير، ويشارك فيه عدد من الأسماء الفنية اللامعة.

من المقرر عرض مسلسل "جرح قديم" على القناة الأولى أيضًا، وهو من إخراج مراد الخوضي وكتابة بشرى بلعواد. ويجمع المسلسل مجموعة من الممثلين المغاربة في عمل درامي مؤثر.

تستمر الأعمال الكوميدية في السباق الرمضاني مع عودة "أولاد يزة" في موسمها الثاني، إضافة إلى الجزء الرابع من "صلاح وفاتي" الذي نجح في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة في السنوات الماضية، كما تسعى قناة "MBC المغرب" إلى منافسة القنوات المغربية من خلال عرض مسلسلين دراميين هما "يوم ملقاك" و"رحمة"، اللذان يُتوقع أن يحظيا بمتابعة كبيرة.

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