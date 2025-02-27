طرح البرومو الرسمي لبرنامج "مدفع رمضان" لـ محمد رمضان - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت السركة المنتجة لبرنامج "مدفع رمضان" البرومو الرسمي للعمل، الذي يعد أول تجربة تقديم برامج تلفزيونية للفنان محمد رمضان، وظهر في الإعلان، الذي يروج له البرنامج، عبارة "أنا جمهوري واقف في ضهري.

. مدفع رمضان بعد المغرب هيضرب تاني فقط وحصريًا على مدفع رمضان بوووم" ، وفي تفاصيل البرنامج، سيجسد محمد رمضان مجموعة من الشخصيات داخل الحلقات، مثل شخصية القهوجي، كما حصل على أجر كبير لم يحصل عليه أي ممثل من قبل، حيث رصدت الشركة المنتجة ميزانية ضخمة توازي إنتاج عمل فني، ويرجع ذلك إلى الجوائز المالية الكبيرة التي سيقدمها للفائزين.