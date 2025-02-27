ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري رامز جلال بتصدر برومو برنامجه "إيلول مصر" بعد 24 ساعة من نشره، و شارك متابعيه عبر حسابه بتعليق :" شكر لله على هذا النجاح الكبير".
سيُعرض البرنامج في شهر رمضان المبارك 2025 بعد الإفطار، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر و 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، و يستضيف رامز جلال في هذا الموسم مجموعة من الفنانين و الممثلين مثل الممثلة المصرية فيفي عبده ،و أحمد العوضي، إلهام شاهين، و محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رامز جلال يحقق نجاحاً كبيراً مع برومو برنامجه "إيلول مصر" ويتصدر التريند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.