رامز جلال يحقق نجاحاً كبيراً مع برومو برنامجه "إيلول مصر" ويتصدر التريند

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري رامز جلال بتصدر برومو برنامجه "إيلول مصر" بعد 24 ساعة من نشره، و شارك متابعيه عبر حسابه بتعليق :" شكر لله على هذا النجاح الكبير".



سيُعرض البرنامج في شهر رمضان المبارك 2025 بعد الإفطار، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر و 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، و يستضيف رامز جلال في هذا الموسم مجموعة من الفنانين و الممثلين مثل الممثلة المصرية فيفي عبده ،و أحمد العوضي، إلهام شاهين، و محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات الشهيرة.