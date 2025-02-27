القبض على سوزي الأردنية في القاهرة بهذه التهمة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تم القبض على البلوغر سوزي الأردنية في القاهرة من قبل السلطات المصرية بعد نشرها إعلاناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثار جدلاً واسعاً، الفيديو الذي نشرته يتضمن وعوداً مزعومة بفرص عمل في الخارج، مع توفير إقامة مجانية وسيارات فاخرة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لاستدراج الفتيات لأعمال مشبوهة، ونتيجة لذلك، تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي للسلطات المصرية متهماً سوزي بالاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الإعلان يروج لقضايا مشابهة سابقة مثل قضية البلوغر حنين حسام.
لا تزال التحقيقات جارية مع سوزي، وسط اهتمام واسع من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية.
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