شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف أغنية سيدة الحب الأولى: تتماشى مع أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه والان مع تفاصيل الخبر

كشف الشاعر الغنائي محمد شكري كواليس أغنية "سيدة مصر الأولى "سيدة مصر الأولى" من مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى والتي تم طرحها على موقع يوتيوب ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالعمل وتخطت مليون مشاهدة بعد مرور 24 ساعة من طرحها.

وأكد محمد شكرى أنه كتب أغنية "سيدة الحب الأولى"، منذ فترة طويلة ولم تكن للمسلسل من الأساس، موضحاً أنه لم يتم اختيار مطربة لغنائها في البداية، لافتاً أنه اجتمع مع المنتجة مها سليم والتي أعجبت بالأغنية واختارتها لمسلسل الأميرة ظل حيطه.

وعن كلمات الأغنية الرومانسية أشار محمد شكري إلى أنه يحب من وقت لأخر الكتابة الرومانسية وعندما كتبها لم يكن يمر بقصة حب عاطفية، ولكن جاءت كلماتها بالصدفة تتماشى مع الأحداث الرومانسية فى مسلسل الأميرة ظل حيطه.

واستطرد شاعر أغنية "سيدة الحب الأولى" عن اختيار المطربة أية خفاجة لتقديمها وقال:" لفتت أية الأنظار منذ تقديمها عدد من الأغاني في مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مي عمر، ووجدنا كفريق عمل للأغنية أنها ستعبر عن كلماتها بصدق ومناسبة مع خامة صوتها".

يشار إلى أن الشاعر محمد شكري كتب مؤخرا أغنية ضمن أحداث مسلسل "برغم القانون" للنجمة إيمان العاصي بعنوان "قوم"، وقدم في فيلم "عمر الأزرق" للنجم نضال الشافعي أغنية "طريق".

وكتب محمد شكري لعدد من نجوم الغناء منهم مصطفى حجاج أغنية "ما تدعيش عليا"، ولفريق مسار إجباري أغنية "قدها وقدود"، ولإيهاب توفيق أغنية "باشا"، ولسوما كتب أغنية "هاروح وأسال"، ولنهال نبيل أغنية "عزيزي الاكتئاب"، و لمحمد نور أغنية "ياه ع الفرحة" وغيرهم.

مسلسل "الأميرة - ظل حيطه" مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعى، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسى، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، عزت زين، محمد العمروسى، محمد دسوقى، وعدد آخر من الفنانين.