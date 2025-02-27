شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات مسلسل شهادة معاملة أطفال لـ محمد هنيدى غدا على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منصة watch it الإلكترونية غدا الجمعة عرض أولى حلقات مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدي، والذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2025، ويشهد عودته بعد غياب 6 سنوات عن الدراما.

ويقدم هنيدي من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال شخصية المحامي عبد الستار الكف، وهي من الشخصيات الجديدة التي يقدمها هنيدي للدراما بعد سلسلة من الأعمال والشخصيات الناجحة التي جسدها على مدار تاريخه الفني، وخلال الأحداث يتعرض عبد الستار إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالما مغايرا تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

وكانت منصة watch it أعلنت عرض اليوم أولى حلقات مسلسل الشرنقة، أحدث إنتاجتها الحصرية، وهو من بطولة أحمد داود، صبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، عماد صفوت، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.

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