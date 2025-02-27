شكرا لقرائتكم خبر عن dmc تطرح أغنية برنامج مدفع رمضان لمحمد رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة dmc أغنية برنامج مدفع رمضان للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه على شاشتها بعد أذان المغرب على مدار الشهر الكريم، وخلال مقطع فيديو الأغنية ظهر رمضان مع الجمهور أثناء تصوير الأغنية من مناطق ومحافظات مختلفة، والأغنية بصوت محمد رمضان.

وكانت القناة أطلقت برومو تشويقيا للبرنامج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه: "أنا جمهوري واقف في ضهري"، مدفع رمضان بعد المغرب هيضرب تاني فقط وحصريًا على dmc، مدفع رمضان بووووم".

وظهر النجم محمد رمضان مؤخرا في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يلتقى الفائز وليام عادل، ويشربان الشاي سوياً في داخل منطقة شبرا مصر، حيث أوفي رمضان بوعده للفائز الأقرب لتوقع فكرة برنامجه مدفع رمضان.

وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يسلم الفائز جائزة التوقع الأقرب: "الفائز وليام عادل من شبرا مصر من متابعيني اللي توقعوا فكرة مدفع رمضان، ملحوظة توقعه غلط بس روحتله بالكرڤان لحد بيته ونزل شرب معايا الشاي، كفاية إنه اجتهد وكتب ونصيبه إن عينى جت على كومنته".