شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم حافظ: راضى وسعيد بردود الفعل حول مسلسل صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف حاتم حافظ تفاصيل عن مسلسله صفحة بيضا، الذى انتهى عرضه بالأمس، وقام ببطولته النجمة حنان مطاوع والنجم سامى الشيخ، وقام بإخراجه المخرج أحمد حسن.

وأشار حافظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلا: "لم أخشى من ظلم العمل مع عرضه قبل الموسم الرمضانى بشهر، وانتهاء عرضه قبل بداية شهر رمضان بأيام، خاصة أن رد الفعل مرضى جدا، واستطاع مسلسل صفحة بيضا أن يجذب انتباه الجماهير مع عرض حلقاته، بالإضافة إلى التفاعل الكبير الذى حدث على مواقع التواصل الاجتماعى".

وتابع حافظ: "المعالجة الأولى لمسلسل صفحة بيضا كتبتها منذ خمس سنوات، وتحدثنا أنا والنجمة حنان مطاوع منذ أربع سنوات، حتى اختيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنفيذه على أرض الواقع مع شركة أروما، وبالرغم من المدة الطويلة لطرح العمل على الشاشات إلا أن كل الأشخاص الذين كان لهم صلة بالعمل اشتركوا في تنفيذه بعد كل هذا الوقت، وسعدت باختيار المؤلف الموسيقي شادى مؤنس لعمل مزيكا العمل لأنه من ضمن الأشخاص الذين قرأوا المعالجة منذ البداية".

وأضاف حافظ قائلا: "قمت بالكثير من التعديلات على المعالجة الأولى لجعلها مناسبة للأحداث المحيطة، بالإضافة إلى الأفكار الجديدة التى تبرز خلال الكتابة، فعلى سبيل المثال شخصية فوزية التي أبدعت في تقديمها النجمة ميمي جمال التي سعدت بمشاركتها في مسلسل صفحة بيضا، ورحمة حفيدتها أضفتهم خلال مرحلة الكتابة، والتي استمتعت شخصيا بمشاهدتها خلال مرحلة التصوير، والشخصيات التي تواجدت في صيديلة دكتور سماح التي قدمتها الفنانة مها نصار، لم تكن موجودة إلا مع سير مراحل الكتابة".

وأشار حافظ قائلا: "قمت بكتابة مسلسل صفحة بيضا في حوالى 6 أو 7 شهور، وبدأنا تصوير العمل بوجود حوالى 20 حلقة منتهية، ودائما أصعب الحلقات بالنسبة لى هي أول 5 حلقات لأنها البناية الرئيسية للعمل بأكمله، ومن ضمن الأشياء التي سببت سعادة بالنسبة لى كانت من قبل المشاهدين الذى لاحظوا وتفاعلوا مع الشخصيات الثانوية في العمل، ومنهم حسن خالد الذى قدم شخصية سعد، وبلال الذى قدمه سامح بسيونى".