شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عادل برفقة وفاء عامر وعابد عناني من كواليس مسلسل الأميرة ظل حيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المخرجة شيرين عادل، صوراً من كواليس تصوير مسلسل الأميرة ظل حيطه، المقرر عرضه في شهر رمضان على قناة ON، بصحبة الفنانة وفاء عامر والفنان عابد عنانى وعلقت قائلة: "مع الست فاطمة وابنها أحمد".

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه عدد من قضايا المرآة، أبرزها التسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض) بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعى، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسى، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، عزت زين، محمد العمروسى، محمد دسوقى، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن مسلسل رحيل تم عرضه فى 15 حلقة فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كل من: أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

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المخرجة شيرين عادل ووفاء عامر وعابد عناني من كواليس تصوير مسلسل الأميرة ظل حيطه