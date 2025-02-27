هل تخلى أحمد مكي عن الكوميديا من أجل الدراما الشعبية؟

النجاح في الكوميديا وصولًا لأيقونة شهر رمضان

هل يسعى أحمد مكي لتقديم مسلسل يعتمد على الدراما مضمونة النجاح؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 10:20 مساءً - خلال الساعات الماضية تم طرح الإعلان الدعائي لمسلسلوالذي يُنافس به الفنانخلال موسم دراما رمضان 2025، ويُشاركه ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنانةعام 2010 نافس الفنان أحمد مكي للمرة الأولى بموسم دراما رمضان من خلال مسلسل "الكبير" بعد نجاح كبير حققه في السينما من خلال عدد من الأفلام السينمائية والتي خلقت له شعبية كبيرة لدى الجمهور.وعلى الرغم من أن شخصية "الكبير أوي" التي قدمها لم تكن جديدة حيث قدمها من قبل في فيلم "طير إنت" عام 2009، إلا أنه نجح من خلالها في أن يُحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور وعلى مدار 14 عام قدم الفنان أحمد مكي 8 أجزاء من مسلسل "الكبير أوي" ليُصبح من أيقونات الأعمال الفنية التي ينتظرها الجمهور كل عام.وقد تميز مسلسل "الكبير أوي" بالكوميديا لدى الجمهور، وعلى الرغم من النجاح الذي حققه إلا أنه في عام 2017 قدم كوميديا مُختلفة مُغلفة بإطار من الفانتازيا مع كل من هشام ماجد، شيكو وفي عام 2021 تخلى عن الكوميديا وشارك ببطولة الجزء الثاني من مسلسل "الإختيار" أمام الفنان كريم عبد العزيز قبل أن يعود مرة أخرى لتقديم ثلاثة أجزاء من مسلسل "الكبير أوي".وبتتع تلك الأعمال الدرامية يؤكد بأن الفنان أحمد مكي من أكثر فنانين جيله سعيًا للتمرد على الأدوار التي إعتادها الجمهور منه ودومًا يبحث عن الجديد فيما يُقدمه حتى جاءت مفاجأة مسلسل "الغاوي" والتي تنتمي للدراما الشعبية.المُتابع للمسلسلات الدرامية التي تم عرضها خلال السنوات الماضية بموسم دراما رمضان يجد بأن النوع الذي يُحقق تجاحًا كبيرًا لدى الجمهور هي المسلسلات التي تنتمي للدراما الشعبية مع إختلاف النجوم الذين يُجسدوا بطولتها وبالتوازي تغير شكل الكوميديا التي تُعرض للجمهور وتغير نجومها أيضًا مما يجعلنا نطرح تساؤل عن تغيير أحمد مكي لنوعية المسلسلات التي يُقدمها من أجل إثبات موهبته التمثيلية بتجسيد كافة الشخصيات أن سعيًا وراء النجاح المضمون طبقًا لما تم عرضه السنوات الماضية.بشكل عام لا يمكن أن يتم نقد أو تقييم عمل فني دون مشاهدته، إلا أن الإعلان الدعائي الذي تم طرحه لـ مسلسل "الغاوي" يتضح منه بأن المسلسل تدور أحداثه في إطار من الدراما الشعبية والتي عادة ما تدور حول بطل كان يفعل أشياء سيئة ويُريد تركها وبدء الحياة من جديد أو بطل شعبي يسعى للإنتقام، وتلك التيمة الشائعة بين كافة المسلسلات الشعبية.وقد رأى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من خلال إبداء رأيهم في الإعلان الدعائي للمسلسل بأن الفنان أحمد مكي يسعى لتقديم شخصية البطل الشعبي الحقيقي وما يحمله من صفات نبيلة وصراعات داخليه بعكس ما يتم تقديمه في بعض الأعمال الفنية، وبالرغم من إختلاف الأراء حول ما سيقدمه أحمد مكي بمسلسله الجديد إلا أن يظل هناك تأكيد بأنه فنان دائمًا ما يسعى لتقديم الجديد والمُختلف وأن المسلسل سيُثير حالة من النقاشات والأراء فور عرضه بين مُحبيه وجمهوره.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».