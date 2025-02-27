إخلاء سبيل إبن طليقة الشيف الشربيني

ميرنا وليد - بيروت - قررت النيابة المصرية إخلاء سبيل إبن طليقة الشيف المصري الشربيني، و إيقاف تنفيذ الحكم بحبسه لمدة عام مع الشغل، بعد تصالحه مع أسرة عامل التوصيل الذي توفي إثر حادث دهس.
وجاء ذلك عقب دفع دية شرعية بلغت 3 ملايين جنيه، ما أدى إلى تنازل أسرة الضحية عن الدعوى الجنائية، وكانت الحادثة قد أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد تداول أنباء عن هروب المتهم عقب وقوع الحادث، قبل أن يسلمه الشيف الشربيني بنفسه للشرطة، مؤكداً تعاونه مع الجهات القضائية وتحمله مسؤولية الحادث.
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