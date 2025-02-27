سبب غياب نجوم "فريندز" عن وثائقي ماثيو بيري

ميرنا وليد - بيروت - غاب نجوم مسلسل "فريندز" عن المشاركة في الوثائقي عن الممثل الراحل ماثيو بيري بسبب الصدمة العاطفية الناتجة عن وفاته. المخرج روبرت بالومبو أوضح أن الزملاء مثل جنيفر أنيستون، كورتني كوكس، وديفيد شويمر ما زالوا متأثرين بوفاته، ما جعلهم يترددون في المشاركة في العمل الذي يناقش تفاصيل وفاته المأساوية.

الوثائقي كشف عن حصول بيري على 27 جرعة من مخدر الكيتامين قبل وفاته، وأنه توفي نتيجة التأثيرات الحادة لهذا المخدر. وقد بدأت محاكمة الأشخاص المتورطين في وفاته، حيث يتوقع أن تشمل عقوباتهم السجن لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

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