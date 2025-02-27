شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل ولاد الشمس لـ أحمد مالك وطه دسوقى على watch it غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الإلكترونية عرض أولى حلقات مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى ينافس ضمن موسم دراما رمضان 2025، غدا الجمعة في تمام الساعة 8 ونص مساء، عبر المنصة.

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج شركة united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، الذان تربوا في دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

وكانت منصة watch it الإلكترونية أعلنت عرض اليوم أولى حلقات مسلسل الشرنقة، أحدث إنتاجتها الحصرية، وهو من بطولة أحمد داود، صبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، عماد صفوت، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.

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