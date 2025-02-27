شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: سأتابع فى رمضان مسلسلات فهد البطل والغاوي وإخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا فؤاد لـ"الخليج 365" إنها ستتابع مسلسل فهد البطل لأحمد العوضى، ومسلسل الغاوي أحمد مكى، ومسلسل إخواتي نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي.

وأضافت دينا فؤاد أنها ستكون حريصة أيضًا على متابعة مسلسلات باقي زملائها في رمضان، ولا بد أن تأخذ جولة على جميع المسلسلات لتهنئة زملائها بأعمالهم.

من ناحية أخرى تشارك دينا فؤاد بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

ويتعاون مصطفى شعبان مع المؤلف محمد الشواف للعام الثالث على التوالى في "حكيم باشا" بعدما قدما سوياً مسلسلي "المعلم" بمشاركة سهر الصايغ في شهر رمضان الماضي، وسبق أن تعاونا للمرة الأولى في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.

وقدمت دينا فؤاد فى شهر رمضان الماضى مسلسل حق عرب، والذى شارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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