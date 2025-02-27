شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مخرجين أول ظهور فى دراما رمضان 2025.. شادي وتوبة والخبيرى ويحيى إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان 2025 دخول عدد من المخرجين إلى عالم دراما رمضان لأول مرة، سواء كانت تجربتهم الأولى في الدراما بشكل عام أو أول تجربة لهم في موسم رمضان. وفي السطور التالية، تستعرض الخليج 365 أبرز هؤلاء المخرجين.

المخرج محمود عبد التواب، يقدم لأول مرة تجربته في دراما رمضان من خلال مسلسل الشرنقة من بطولة أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده،، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، ايمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.



المخرج محمود عبد التواب

ويشارك المخرج شادي عبد السلام، لأول مرة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإنتاج شركة united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين.



المخرج شادي عبد السلام

أما المخرج محمد الخبيري يقدم أولى تجاربه في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل وتقابل حبيب، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى.

المخرج محمد الخبيري

المخرج يحيى إسماعيل كذلك يخوض أول تجاربه في دراما رمضان 2025 خلال مسلسل "أثينا" بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد ناير.



المخرج يحيى إسماعيل

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