تعرفوا على أبرز الأفلام السينمائية للفنانة الراحلة ميشيل تراشتنبرغ

البداية الفنية منذ الطفولة والنجاح بالدراما التلفزيونية

مسيرة سينمائية إمتدت لـ 15 عام برصيد 13 فيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 08:56 مساءً - رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية، حيث تم العثور على جثتها داخل منزلها بمدينة، وكانت قد حققت الفنانة ميشيل تراختنبرغ نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور من خلال مسلسلها "Gossip Girl".بدأت الفنانة الأمريكية ميشيل تراختنبرغ منذ طفولتها حيث لم تتجاوز الثلاثة أعوام من عمرها جاءت مُشاركتها بإعلان تُجاري وخطفت الأنظار إليها لتُشارك عقب ذلك بعدد من برامج الأطفال مع "شبكة نيكيلوديون".وفي عام 2000 تم ترشيحها لأول أدوارها وهي بمرحلة الشباب للمشاركة في بطولة المسلسل التلفزيوني "Buffy The Vampire Slayer" وبعد مرور 4 سنوات في عام 2004 تُشارك ببطولة أول فيلم سينمائي وهو فيلم "EuroTrip" .شاركت الفنانة الأمريكية ببطولة عدد من الأفلام السينمائية وهي بمرحلة الطفولة في نهاية فترة التسعينيات ومن أبرزها أفلام " Harriet the Spy، Richie Rich's Christmas Wish، Inspector Gadget"، ومع بلوغها الـ19 عامًا شاركت ببطولة فيلم " EuroTrip".وإستمرت المسيرة السينمائية للفنانة الأمريكية ميشيل تراختنبرغ طوال 15 عام شاركت من خلالها في بطولة 13 فيلم سينمائي ومن أبرزها أفلام " Mysterious Skin، Ice Princess، 17 Again، Cop Out"، وكانت أخر الأفلام التي شاركت ببطولتها فيلم " Sexy Evil Genius" عام 2013 أمام كل من سيث جرين، كاتي ساكوف، أنطوني مايكل هال.

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